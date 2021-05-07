موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. مفاجأة "كلوب هاوس"ووعد مايكروسوفت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بشرى سارة لعشاق الدردشة الصوتية، رسميا أطلق تطبيق "كلوب هاوس" الاختبارات التجريبية للمنصة على نظام تشغيل "أندرويد".

تعتزم شركة مايكروسوفت البدء في معالجة وتخزين بيانات مستخدمي الشركة في الاتحاد الأوروبي فقط في دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل.

حققت شركة "نينتندو" اليابانية عملاق ألعاب الفيديو، نتائج قياسية خلال سنتها المالية الأخيرة التي انتهت في 31 مارس/آذار.

حظرت شركة أبل تطبيق Shadow من متجرها، بسبب رسائل بريدية مع شركة مايكروسوفت.

أعلنت شركة تويتر عن إطلاق وظيفة غرف الدردشة الصوتية Spaces للمستخدمين، الذين يتابعهم عدد كبير من الأشخاص على الشبكة.

بداية من هذا الأسبوع أصبح بإمكان 90% من مستخدمي أجهزة iOS، الوصول إلى الوضع الداكن الأقل إجهادا للعين بتطبيق سناب شات.

أطلقت إنفينكس الصينية نظام XOS 7.0 المخصص حصريا لسلسلة Hot10، لتشغيل تشغيل أندرويد 10على هواتفها.

بدأت يوتيوب تجربة أداة جديدة للترجمة التلقائية من اللغة الإنجليزية إلى اللغات الأخرى، في محاولة لتوفير المزيد من الراحة للمستخدمين.



أعلنت القناة الرسمية لأجهزة بلاي ستيشن عن طرح حذاء جديد مستوحى من أجهزة بلاي ستيشن 5، بالتعاون مع شركة أحذية عالمية.

