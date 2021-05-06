أهمية تدوير الإطارات وكيفية تطبيقها في السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر عملية تدوير الإطارات من أهم الأمور التي يجب إجراؤها للحفاظ على إطارات السيارة من التلف لأطول فترة ممكنة، لكن كثير من قائدي السيارات لا يدرون أهمية التدوير أو كيفية تنفيذه بشكل صحيح، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية مدى أهمية تدوير الإطارات وكيفية تطبيقها على السيارة.

تدوير الإطارات هي طريقة معتمدة من قبل العاملين في صناعة الإطارات لتغيير مكان الاطارات في السيارة، أي نقل الإطار من اليمين إلى اليسار أو من الأمام إلى الخلف أو في عدة اتجاهات، وذلك لأن توزيع دفع العجلات في السيارة غير متساوٍ، وكذلك توزيع الوزن، لذلك، إستهلاك الإطارات أيضاً سيكون غير متساوٍ.

وهذا يؤدي إلى إستهلاك إطارات أكثر من الأخرى في السيارة، الأمر الذي سيجبرك على تغيير الإطارات الأربعة، مما يكلفك الكثير من الأموال، بينما إذا قمت بعملية التدوير لإطارات سيارتك سوف تطيل من عمرها الافتراضي.

كما تساعد عملية التدوير في تماسك الإطارات بشكل أفضل على الطريق خاصة في السيارات ذات الدفع الأمامي أو الخلفي، وذلك لأنك سوف تنقل الإطار المستهلك بنسبة أكبر، وتضع مكانه إطار أقل إستهلاكاً من بين الطقم نفسه من الإطارات.

وكذلك تساعد عملية التدوير في الحفاظ على استهلاكية الوقود، وتوفير المزيد من معايير السلامة والأمان أثناء القيادة على الطرق.

ويفضل تبديل الإطارات بعد قطع السيارة لمسافة 10000 كيلومتر أو مع موعد الصيانة الدورية للسيارة، وأشار الخبراء إلى أن الإطارات المركبة على محور الدفع عادةً ما تتآكل بشكل أسرع من الأخرى التي تدور بشكل حر.

وتتم عملية تبديل الإطارات في سيارات الدفع الأمامي عن طريق إرجاع الإطارين الأماميين إلى الخلف بنفس الاتجاه، وتركيب الإطارين الخلفيين مكانهما، ولكن يتم تبديل مواقعهما على شكل حرف X.

أما عملية تبديل الإطارات في سيارات الدفع الخلفي، فإنها تتم عن طريق إرجاع الإطارين الأماميين إلى الخلف بطريقة X، بينما يتم تركيب الإطارين الخلفيين مكان الإطارين الأماميين على نفس وضعهم واتجاههم.

وفي سيارات الدفع الرباعي، فإن تبديل الإطارات في تلك السيارات يكون من خلال عملية X لكل الإطارات، وذلك بوضع الإطار الخلفي ناحية اليمين مكان الإطار الأمامي ناحية اليسار، وتركيب الإطار الأمامي الذي تم فكه مكان الإطار الخلفي.