قائمة أقوى السيارات الرياضية الهجينة بالأسواق.. فيراري تتصدر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت كبرى شركات السيارات المصنعة للموديلات الرياضية على تدعيم أسطولها بنسخ عاملة بمحركات كهربائية هجينة صديقة للبيئة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة ضمت أقوى السيارات الرياضية التي طرحت بمحركات هجينة وتتوفر حاليا بالأسواق.

وفي المقدمة جاء طراز فيراري SF90 Stradale، الذي يتوفر بمحرك قوته 769 حصاناً، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 2.5 ثانية.







كما ضمت القائمة، طراز Aston Martin Valkyrie الذي صنعت منه أستون مارتن 150 نسخة فقط، ويعمل بمحرك خارق V12.





ومن ماركة مرسيدس ضمت القائمة طراز Mercedes-AMG One الذي يتوفر بمحرك هجين تصل سرعته القصوى 217 ميلا في الساعة.





وطراز McLaren P1 الذي طرح بمحرك هجين فئة V8 ينتج قوة إجمالية 903 أحصنة، وتصل سرعته القصوى لـ 217 ميلا في الساعة.





من بعده، ضمت القائمة من ماركة بورش الألمانية، طراز Porsche 918 Spyder وتصل سرعته القصوى لـ 211 ميلا في الساعة.





وطراز Ferrari LaFerrari العامل بمحرك هجين ينتج قوة 963 حصانا.





وطراز Honda NSX العامل بمحرك تصل سرعته القصوى لـ 191 ميلا في الساعة.





وأخيرا، جاء طراز Porsche Panamera Hybrid العامل بمحرك هجين تصل سرعته القصوى لـ 155 ميلا في الساعة.





