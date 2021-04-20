"قتل من الدرجة الثانية".. إدانة قاتل فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دانت هيئة محلفين في أمريكا ديريك تشوفين الشرطي الأمريكي السابق بولاية مينيسوتا بجريمة قتل من الدرجة الثانية لقتله جورج فلويد مايو/أيار الماضي.

وواجه شوفين تهم القتل من الدرجتين الثانية والثالثة، بعدما طُرد من الشرطة بعد نشر فيديو يظهر فيه راكعا على عنق فلويد لنحو 9 دقائق غير آبه لتوسله من أجل حياته، وحتى بعدما غاب عن الوعي.



وشوهد شوفين في تسجيل مصوّر في 25 مايو/أيار 2020 وهو جاثم على رقبة فلويد لأكثر من تسع دقائق بينما استلقى الرجل الأسود البالغ 46 عاما على بطنه في الشارع وهو يقول "لا يمكنني التنفّس".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء، إلى إصدار ما وصفه بـ"الحكم الصحيح" في محاكمة الشرطي السابق المتهم بقتل جورج فلويد.

واعتبر بايدن القضية المعروضة الآن أمام هيئة محلفين في مينيابوليس بأنها "عبء ثقيل".

وجاءت تعليقات بايدن الصارمة من البيت الأبيض في اليوم الثاني من مداولات هيئة المحلفين، في أجواء ضاغطة.

وأكد بايدن أنه ما كان سيتحدث علانية لو لم تكن هيئة المحلفين معزولة، بمعنى أنها فُصلت عن الجمهور حتى تتوصل إلى قرار.

وكشف بايدن للصحفيين أنه تحدث مع أسرة فلويد عبر الهاتف قائلا: "لا أستطيع إلا أن أتخيل الضغط والقلق اللذين تشعر به. لذلك انتظرت عزل هيئة المحلفين واتصلت".

وقال بايدن "إنها عائلة طيبة وهي تدعو إلى السلام والهدوء، بغض النظر عن الحكم".

وأضاف "أنا أصلي أن يكون الحكم هو الحكم الصحيح الذي أعتقد أنه يشكل عبئا ثقيلا، من وجهة نظري".

والأربعاء الماضي، رفضت محكمة أمريكية تبرئة الشرطي السابق ديريك شوفين المتّهم الرئيسي في قضية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد..

وكان فيديو توقيف فلويد في 25 مايو/أيار 2020 قد أثار احتجاجات ضد العنصرية وضد عنف الشرطة في الولايات المتحدة والعالم.

واستدعى الادعاء نحو 40 شاهدا في الأسبوعين الأولين من المحاكمة بينهم خبراء طبيون، وعناصر شرطة حاليون وسابقون ومارة شاهدوا عملية التوقيف.