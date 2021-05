جريت وول تكشف عن سيارة كهربائية تقليد بورش 911

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أورا التابعة لشركة جريت وول الصينية لديها سيارة كهربائية بالكامل بتصميم مستوحي من بورش باناميرا و 911، استعرضتها في معرض شانغهاي للسيارات.

تأتي لايتينيق كات بنفس المصابيح البيضاوية وبدون الشبك الأمامي وعجلات فريدة بأضلاع منحنية من الفضة وطلاء ثنائي اللون من الرمادي المنطفئ والبرونز المعدني للأبواب وأقواس العجلات.

وبينما يقلد تصميم المقدمة سيارة 911، تصميم خط السقف فريد وينحني بانسيابية من الزجاج الأمامي وجهزت الخلفية بجناح نشط ومصابيح خلفية بتصميم بيضاوي مالوف عن بورش.

وتأتي المقصورة بكسوة برتقالية اللون للمقاعد ولوحة القيادة والمقود وألواح الأبواب، وعجلة القيادة تأتي بتصميم رياضي ثلاثية الأضلاع، ويوجد شاشة معلومات وترفيه عريضة، وشاشة ثانية العمود الواصل بين الكونسول ولوحة القيادة، كما تأتي بعدادات رقمية، ومقاعد الصف الثاني تأتي بلون رمادي داكن.

تأتي لايتينيق كات بمحرك كهربائي مزدوج يوجه الدفع إلى 5 عجلات، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.5 ثانية فقط حسب الشركة.

