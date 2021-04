جيلي زينجيو ال الكروس اوفر الفاخرة تكشف نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دشنت صانعة السيارات الصينية جيلي رسمياً سيارتها زينجيو ال الكروس أوفر الفاخرة بمعرض شنغهاي للسيارات الجاري حالياً، حيث ستُتاح في السوق الصيني خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع خطط لتقديم نسخة عالمية منها في المستقبل القريب.

تأتي السيارة بتصميم خارجي فريد مع شبك واسع يُحيط به مصابيح أمامية ماتريكس مسحوبة للخلف يتكون كل منها من 126 مصباح ليد يُمكن التحكم فيه بشكل فردي مما يسمح بتخصيص السطوع والتحكم بتأثيرات الإضاءة، ومن الجانب، تأتي السيارة بهيكل انسيابي مع خط كتف واضح.

كما تتميز بقاعدة عجلات بطول 2,845 مم تُترجم لمساحة داخلية رحبة، مع لمسات كرومية وسقف مائل بلُطف، وفي الخلف، تحتوي زينجيو إل على مصد جيد التهوية، وباب خلفي أنيق، مع مصابيح خلفية نحيلة تحوي كل منها على 176 مصباح ليد.

في الداخل، سيجد السائق أجهزة قياس رقمية ونظام ترفيهي بشاشة عريضة يبلغ طولها أكثر من متر، والتي لم تكشف جيلي الكثير عنها بخلاف حقيقة أنها تتمتع بدقة عالية تبلغ 1920 × 720، وتستخدم أحدث جيل من GKUI الذي يسمح باتصال سلس ونقل بيانات فائق السرعة.

كما تتميز بتنجيد بلونين من جلد الغزال، ونظام صوتي بوز بعشرة مكبرات، ونظام إضاءة محيطي بـ 72 لون، ومقاعد بزخارف صينية مثل العُقد الكلاسيكية، وتعد المقصورة أيضاً بهدوء أفضل بفضل تقنية تقليل الضوضاء وعازل الصوت ذو الطبقات المزدوجة.

تُبنى السيارة على منصة CMA الجديدة، وتستمد قوتها من محرك توربو سعة 2.0 لتر يولد قوة 215 أو 235 حصان، وعزم يبلغ 325 أو 380 نيوتن.متر، ويتصل إما بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات أو أوتوماتيكي بثمانية سرعات ونظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 7.7 ثانية.

كما تحصل على نظام قيادة شبه ذاتي من المستوى الثاني، وميزة ركن السيارة ذاتياً، وذلك بمساعدة 12 مستشعر بالموجات فوق الصوتية، ورادارات وأربعة كاميرات رؤية محيطية، وكاميرات ومستشعرات أخرى، ويُمكن للكروس أوفر البحث عن مكان مناسب لتركن فيه طالما أنك على بعد 200 متر فقط عنها.

