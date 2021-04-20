هوندا تكشف عن SUV نموذجية: هل هي HR-V النسخة الكهربائية؟

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – ضمن خطتها لاطلاق 10 سيارات كهربائية جديدة للسوق الصيني، كشفت هوندا عن سيارة SUV كهربائية تقارب في حجمها HR-V لكن بتصاميم مقدمة وخلفية مختلفة كليا.

الكشف كان لنموذج اختباري تنوي هوندا توفيره في الأسواق ربيع 2022، على أن يشهد حفل الإطلاق تقديم النسخة الإنتاجية من الاس يو في للسوق الصيني الذي يتطلع بشغف للسيارات الكهربائية، كما ستتوفر السيارة عالميا، ويقال أنها أحد طرازات HR-V المستقبلية.

المقدمة تستبدل الشبك بمصفوفة ضوئية مصممة إلى الداخل تكاد تصل بين المصابيح الأمامية حتى خط رقيق فوق شعار H المضيء ، وفي الخلفية الشعار مضيء أيضا، ومن فوقه شريط إضاءة كامل يصل بين المصابيح.

لم تسلط هوندا أي ضوء على نوع المقصورة التي يمكن أن نتوقعها، كما أنها لم تذكر أي تفاصيل حول مجموعة نقل الحركة أو مجموعة الكروس أوفر القادمة.

وأعلنت هوندا عن بريز الهجينة بتصميم يستند إلى CR-V مع مساحة مقصورة أكثر رحابة، على أن تكون أول هجينة بالقابس من العلامة اليابانية وتصنع من قبل جوانجكي هوندا وتاتي بمنظومة حركة هجينة مع محركين لتجربة قيادة تشبه السيارات الكهربائية وعزم دوران كبير.