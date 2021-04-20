لينكون تكشف عن سيارة زيفر الاختبارية المستقبلية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في معرض شنغهاي للسيارات، وعقب تأكيدها أن سوق السيدان الفاخرة عليه طلب قوي، كشفت عن زيفر ريفليكشن، وهي آخر ما قدمته الشركة بلغة تصميم “رحلة هادئة”.

لغة التصميم الجديدة تحافظ على ملامح لينكون المألوفة مع شبك محدث مستوحي من سماء الليل وشارة شعار لينكون هو النجم، وتطلق على نمط تصميم الشبك “انفجار نجمي”، حيث يتدفق خط ضوئي من الشارة متقطعا عبر الشبك ليتحول إلى خط تصميمي على باقي جسم السيارة، وتأتي المصابيح الأمامية بتقنية إضاءة متدقمة تدفق كذلك عبر الشبك الأمامي.

ويأتي السقف بتصميم انسيابي مستوحي من تصميم السيارات الكوبيه، ليذكرنا بسيارة زيفر الأصلية من الثلاثينيات.

وتجسد المقصورة ثيم النجوم مع نظام معلومات وترفيه رقمي يمتد عبر لوحة القيادة يعمل بواجهة Constellation التي تقدم ثلاث أشكال للواجهة: العادية والرياضي وزين، على أن تتفاعل النجوم مع أوضاع القيادة وعند التحكم بأنظمة المركبة.

ما زالت التفاصيل عن المحرك والأداء مجهولة، لكن الخبر الجيد أن لينكون تنوي بداية إنتاج زيفر ريفليكشن قريبا. كما أطلقت الشركة تطبيق Lincoln ID ليكون منصة تقديم خدمات رقمية مثل أنشطة ما قبل البيع والسفر والترفيه.