“عروض تأجير للتمويل الرمضانية” سيارات شيري بدون دفعة أولى ورسوم إدارية وتأجيل القسط الأول

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة تأجير للتمويل، استفد من التسهيلات وعيّد في سيارة جديدة مع العروض الحصرية على سيارات شيري بالتعاون مع شركة سهب المتحدة للسيارات.

السيارات المشمولة في العرض:

شيري تيجو 2 موديل 2021

شيري تيجو 8 موديل 2021

شيري اريزو 6 موديل 2021

مزايا العرض:

تأجيل القسط الأول

بدون دفعة أولى

بدون رسوم إدارية

تأمين شامل

الشروط والأحكام:

للرواتب تبدأ من 4000 ريال وأعلى.

نسبة سنوية تبدأ من 10.48% بدون التأمين.

العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

لمعلومات أكثر يُمكنك التواصل مع الرقم التالي: 920000649

صورة العرض: