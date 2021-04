شاهد سيارة بيتل تعود بتقليد صيني كهربائي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – سيارة البيتل أو الخنفساء كانت أول سيارات فولكس فاجن بأمر من أدولف هتلر نفسه لتصبح سيارة القرن العشرين بعد أن صارت الأكثر مبيعا، لكن هذه المرة تقدمها علامة ORA التابعة لجريت وول الكهربائية.

وكانت فولكس فاجن قد أنهت تصنيع البيتل في 2019 وحينها ظهرت شائعات عودتها سيارة كهربائية بأربعة أبواب وتصميم كلاسيكي.

تدخلت علامة ORA الجديدة، وأخذت من معرض شنغهاي للسيارات فرصة لتقديم نسختها المقلدة لتصميم البيتل، Punk Cat، تأتي بغطاء المحرك الدائري والمصابيح الدائرية والمصدات وإن كانت الخلفية تأتي بتصميم محدث.

تصميم المقصورة مستوحي من البيتل كذلك، وعجلة القيادة نسخة محدثة، وتتميز السيارة الكهربائية بفتحات تهوية على شكل توربينات ونظام معلومات وترفيه بشاشة عريضة.

يُذكر أن جريت وول عقدت شراكة مع فولكس فاجن حديثا لتصنيع سيارات صغيرة للسوق الصيني تستخدم منصات ORA، لذا توقع أن تكون أحد السيارات بيتل صغيرة.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin