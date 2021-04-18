تعرف على تاريخ شركة الجبر وكيل كيا الرسمي في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأ نشاط عائلة الجبر في التجارة منذ عدة عقود، وكان لمؤسس العائلة التجارية الشيخ حمد الجبر، رؤية بعيدة المدى، حيث طلب من أبنائه عبدالعزيز ومحمد وعبداللطيف، أن ينفصلوا عنه، والبدء بإنشاء تجارتهم الخاصة والمستقلة عن أعمال العائلة، وبالفعل أنشأ الأبناء في عام 1952، شركة الجبر التجارية لاستيراد وبيع المواد الغذائية في مدينة الأحساء.

وبعد أربع سنوات، أي في عام 1956، افتتحوا فرعاً للشركة الناشئة في مدينة الخبر، وكانت هذه الخطوة الاولى في الطريق لنشاط متعدد المجالات يتجاوز المحلي إلى العالمية، ومع مرور السنوات توسعت الشركة، لتصبح مجموعة تجارية كبيرة لها نشاطات عدة منها: شركة الجبر للسيارات؛ مغسلة الجبر للملابس؛ الجبر للمرطبات؛ الجبر للإلكترونيات؛ الجبر للمقاولات؛ الجبر لمواد البناء؛ مصنع كرتون الخليج.

وفي عام 2008، حصلت الجبر للسيارات على الوكالة الحصرية لـ كيا موتورز في المملكة العربية السعودية وحققت مبيعات قوية في السوق السعودي على مدار السنوات وتم فتح مايقارب 70 منفذ خدمة مابين السيارات الجديدة والمستعملة ومابعد البيع والخدمات الاخرى في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبها، فقد تم تأسيس كيا في عام 1944 تحت اسم كيونجسونج بريسيجن، لتبدأ في صنع أنابيب الصلب وقطع الدراجات، وقد دشنت كيا أول مصنع سيارات لها في عام 1973، لتبدأ في إنتاج مجال موديلات بريسا الصغيرة حتى عام 1981، قبل توقف الشركة عن إنتاج السيارات لأعوام بسبب عوائق واجهتها وعودتها في عام 1986، ليقفز إنتاجها من 26 سيارة إلى أكثر من 95,000 سيارة في 1987.