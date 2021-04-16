صانعوا السيارات يستخدمون هذه السيارات المزيفة لاختبار أنظمة السلامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تُصبح أنظمة السلامة أكثر تطوراً يوماً بعد يوم، حيث ساعدت على تقليل الحوادث وحفظ الأمن على الطريق، وبالرغم من أنها ناجحة نظرياً على الحفاظ على الرُكاب والسيارة في مأمن من الأذى، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى الاختبار.

لهذا السبب، طور مصنعي السيارات سيارات مزيفة لأغراض الاختبار لتحل محل السيارات الحقيقية، وواحدة من هذه السيارات هي GST، والتي حصلت على إصدار جديد وهو GST120.

تتكون سيارة GST من مركبة وهمية تُسمى Soft Car 360، والتي تقع فوق منصة يتم تشغيلها عن بُعد، والجدير بالذكر أن كلاً من Euro NCAP وNHTSA يستخدمون سيارات GST المزيفة لاختبار أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

يأتي الإصدار الجديد GST120 بسرعة قصوى تبلغ 120 كم/س مقارنة بـ 100 كم/س في الإصدار السابق، مع بطارية بسعة أكبر لتكفي فترة اختبار أطول، بالإضافة إلى مكابح مانعة للانغلاق لاختبار مكابح الطوارئ في مختلف السيناريوهات.

يُذكر أن الإصدار الجديد يحتفظ بجميع مزايا سيارات GST، مثل إمكانية إعادة بنائها في أقل من ثمانية دقائق، لكنها تأتي بمجموعة محسنة من البرمجيات وفقاً للدكتور أندرو بيك، رئيس قسم اختبارات المسار في AB Dynamics.

وفي الختام، يُمكنك مشاهدة عملية اختبار أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في الفيديو بالأسفل، بالإضافة إلى مقارنة سريعة بين GST100 وGST120 الجديدة.