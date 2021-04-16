الجيل القادم من مرسيدس إي كلاس يظهر بالشكل التخيلي

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن الجيل الخامس من إي كلاس في معرض ديترويت 2016، مما يعني أنها تبلغ من العمر حالياً أكثر من خمس سنوات، وأن هُناك جيل جديد قادم قريباً، في حين لم تظهر السيارة في أي لقطات تجسسية حتى الآن، ما يعني أنها لا تزال في مراحل مُبكرة من التطوير.

يُذكر أن الأجيال السابقة من إي كلاس لطالما كانت مستوحاة من إس كلاس وسي كلاس، والتي تظهر عادة في الأسواق قبل إي كلاس، ونعتقد بأن ذلك لن يتغير في الجيل السادس من إي كلاس والذي ظهر مؤخراً في تصميم تخيلي يُظهر ما قد يبدو عليه عند تدشينه، وبالرغم من أنه لا يستند على أية لقطات تجسسية، فمن المحتمل أنه يرسم صورة دقيقة نسبياً لإي كلاس الجديدة كلياً.

تبدو الواجهة الأمامية في التصميم التخيلي مشابهة بشكل كبير لسي كلاس، حيث يظهر الشبك الأمامي متطابق تقريباً لكن مع مصابيح أمامية مختلفة تجعل مظهر الواجهة الأمامية مختلفاً، كما تتميز أيضاً بمصابيح ليد أقل حجماً ومصد أمامي منحوت لتحصل السيارة على مظهر رياضي.

وفي الختام، يُشاع أن الجيل القادم من إي كلاس سيتم تدشينه في وقت ما من عام 2023، على أن يكون أخف وزناً وأكثر كفاءة وتقدماً من الناحية التقنية مقارنة بالجيل الحالي، كما سيتم تقديمه بنسختيه السيدان والواجن اعتماداً على السوق.