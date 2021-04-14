هجومية وشرسة.. دراجة كهربائية صينية جديدة والوقود مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسير صناعة الدراجات النارية نحو تعزيز الأمان لقائدي الدراجات، والحفاظ على البيئة من خلال تطوير دراجة كهربائية بوقود الهيدروجين.

وكشفت شركة سيجواي الصينية، اليوم الأربعاء، النقاب عن دراجتها الكهربائية Apex H2 المعتمدة على الدفع بوقود الهيدروجين.



وأوضحت الشركة أن الدراجة تمتاز بتصميم رياضي، وتشتمل على ذراع متأرجح أحادي الجانب على كلتا العجلتين الأمامية والخلفية، مما يشير إلى نظام التوجيه المحوري.

كما يبرز الطابع الهجومي الشرس للدراجة من خلال الجبهة المنخفضة للأسفل مع الكشاف العامل بتقنية ليد، والمصباح الخلفي المدمج بالمقعد والإطارات العريضة.

وتنطلق الدراجة بقوة 60 كيلووات تصل بها إلى السرعة القصوى 150 كلم/س، وتتسارع بها من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4 ثوان فقط. وتحمل الدراجة الهيدروجين اللازم لعملية الدفع فيما يشبه خرطوشة يمكن استبدالها بسهولة عند التزود بالوقود.

يشار إلى أن الهيدروجين عبارة عن وقود خالٍ من الكربون، مصدر إنتاجه هو الماء، وتشهد عمليات الإنتاج فصل جزيئات الهيدروجين عن جزئيات الأكسجين بالماء، بواسطة كهرباء يتم توليدها بواسطة مصادر طاقة متجددة.

والهيدروجين الأخضر يتوافق مع أهداف حماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، لكونه يعتمد إزالة الكربون وتقليص نسبته في الهواء.

بذلة جلدية جديدة

من ناحية أخري، أطلقت شركة Büse البذلة الجلدية Mille الجديدة لقائدي ركوب الدراجات النارية من الرجال والنساء، والتي تتميز بتصميمها الرياضي ومرونتها الفائقة.





وأوضحت الشركة الألمانية أن البذلة الجلدية مصنوعة من قطعتين (جاكيت وسروال) من جلد البقر بسمك 1.2 إلى 1.4 ملم. وتعمل حشوات البولي أميد المرنة على شكل نسيج شبكي في مناطق التمدد على الكتفين والأرداف والمرفقين والركبتين على توفير الراحة أثناء الارتداء.

وتوفر البذلة Mille الأمان من خلال واقيات Sas-Tec على المرفقين والكتفين والوركين والركبتين مع غطاء صلب، ويمكن التجهيز بواقي الظهر أيضا في وقت لاحق.

ويبلغ سعر البذلة الجديدة 650 يورو، وتتوفر بأحجام وألوان مختلفة يكون الأسود فيها هو اللون الرئيسي للجلد في كل حالة، مع لون آخر للتباين.