مواصفات سكودا كودياك المحدثة.. أول وأكبر SUV في الباقة التشيكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت شركة سكودا تجديدات على أيقونتها كودياك Kodiaq، التي تعد أول وأكبر موديل SUV في باقة الشركة التشيكية.

وأوضحت سكودا التشيكية أن أيقونتها Kodiaq تطل بتعديلات تصميمية تبدو معها السيارة أكثر جاذبية، مع قمرة قيادة عصرية ومقود جديد، كما تشتمل باقة التجهيزات الاختيارية على كشافات Full LED Matrix.



وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 110 كيلوواط/150 حصانا و180 كيلوواطا/245 حصانا.

ولم تفصح سكودا عن معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك. ومن المقرر أن تطرح سكودا السيارة الجديدة في الصيف، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.

وقبل أيام أعلنت شركة التشيكية عن نيتها في طرح السيارة Enyaq iV الكهربائية في الأسواق نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 33 ألفا و800 يورو.

وأوضحت سكودا أن باكورة إنتاجها من الموديلات الكهربائية تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV بطول 4.65 متر، كما تقف على قاعدة عجلات بطول 2.75 متر تؤهلها لتوفير مزيد من الرحابة في المقصورة الداخلية وخاصة للمنطقة المخصصة للأقدام، مع حيز للأمتعة بسعة 585 لترا، و50 لترا إضافية في مواضع التخزين الأخرى بالمقصورة الداخلية.

وتعتمد السيارة Enyaq على سواعد محرك كهربائي على المحور الخلفي أو على كل محور بمعدلات أداء مختلفة تبدأ من 109 إلى 220 كيلوواطا.

وبذلك تنطلق السيارة بسرعة قصوى 180 كلم/س. ويستند نظام الدفع على باقات بطاريات بسعة تتراوح من 55 إلى 82 كيلوواطا ساعة، تبلغ بها السيارة مدى سير يتراوح من 350 إلى 520 كلم.