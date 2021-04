سكودا كودياك 2022 فيس ليفت تنطلق رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت علامة سكودا عن سيارة كودياك 2022 فيس ليفت بعد حوالي خمسة أعوام من طرح الـ SUV في أكثر من 60 دولة حول العالم، مع وصول مبيعاتها الإجمالية إلى 600,000 سيارة حتى الآن.

وقد حصلت السيارة على تحديثات جمالية هادئة لغطاء المحرك والشبك، مع مصابيح أمامية أنحف بتقنية LED ماتركس الاختيارية، كما تم تحديث المصدات وإضافة جناح جديد على السقف، وستتوفر السيارة بجنوط 17 إلى 20 إنش، مع تقديم فئة RS عالية الأداء بجنوط 20 إنش سوداء حصرية.

بالانتقال للداخلية، نرى مقاعد وجلود جديدة وميزة الماساج والتدفئة ومقود جديد وإضاءة محيطية LED أكثر تعقيداً، مع نظام سمعي Canton محدث بـ 10 مكبرات صوت، ولوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة لمسية 9.2 إنش لنظام المعلومات الترفيهية.

وستتوفر السيارة بمحرك 1.5 لتر أساسي بقوة 150 حصان ونظام دفع أمامي، كما ستتوفر بمحرك 2.0 لتر بقوة 190 حصان، ومحرك 2.0 لتر لفئة RS الأعلى في المجال بقوة 245 حصان ونظام دفع كلي ضمن خيارات أخرى.

وستنطلق سكودا كودياك 2022 فيس ليفت في أوروبا في يوليو القادم وفي باقي الأسواق العالمية قبل نهاية العام.

