تجربة قيادة لكزس LC كشف 2021 النسخة الوحيدة بالشرق الأوسط “أهم المعلومات والمواصفات+جلسة تصوير”

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – دُشنت لكزس LC كشف 2021 رسمياً في السعودية لدى وكيل الصانع الياباني الحصري شركة عبداللطيف جميل للسيارات، والتي يتم بناؤها في مصنع Motomachi في اليابان – وهو نفس المصنع الذي تم فيه بناء لكزس LFA، وهاكم أبرز ما يُميزها.

التصميم الخارجي

تم إعادة تصميمها بالكامل وتتمتع بتصميم مميز يجعلك تتعرف عليها من النظرة الأولى، وتتوفر بثلاثة خيارات من ألوان السقف، وهي “السقف البحري، والسقف الرملي، والسقف الأسود”، مع العديد من خيارات الألوان كالتالي:

مع السقف البحري، يتوفر حصرياً مع طلاء جسد أزرق هيكلي والمستوحى من فراشة مورفو وقد استغرقت الشركة لتطويره 8 سنوات.

مع السقف الرملي، تتوفر خيارات طلاء الأبيض والكافيار والأحمر وميكا الليلي.

مع السقف الأسود تتوفر خيارات طلاء الأبيض وميكا الجرانيتي المدخن، والبلاتيني، والفضي، والكافيار، والأحمر، والأصفر المضيء، والأخضر، مع لون ميكا الليلي.

يتم فتح السقف في ثلاث مراحل، ويتم تنفيذ كل مرحلة بعناية وبشكل متناغم، ويُستلهم ذلك من الخط الياباني “شودو”، فتماماً كما هو الحال في الخط الياباني، هُناك وقفة طفيفة قبل كل مرحلة، حيث يُفتح السقف في 15 ثانية، ويُغلق في 16 ثانية، الأفضل في فئتها، ويُمكن فتح وإغلاق السقف على سرعات تصل إلى 50 كم/س، الأفضل في فئتها.

كما تم اختبار السقف لأكثر من 18 ألف مرة، وتم اعتماد نظام هيدروليكي لتشغيله لضمان طول العمر والأداء الموثوق، في حين أن وصلات وأقواس السقف من المغنيسيوم والألومنيوم، حيث يُساعد استخدام هذه المواد خفيفة الوزن على تقليل الوزن الإجمالي، والمساعدة في خفض مركز الثقل، والسقف الناعم مصنوع باستخدام 4 طبقات من المواد، ثلاث طبقات قماشية، وطبقة لامتصاص الصوت.

يُذكر أنه تم إعادة ضبط نظام التعليق المتغير التكيفي محدود الانزلاق TORSEN من أجل توفير استجابة أكثر سلاسة على جميع أنواع الطُرق واستجابة أفضل أثناء الانعطاف، في حين أن الاستخدام المُكثف للألومنيوم في نظام التعليق ساعد في تقليل الوزن بمقدار 10 كجم، وتُضيف حزمة الأداء ممتص صدمات خلفي جديد عالي الأداء، وتتمتع السيارة بمكابح أمامية بستة مكابس.

الداخلية

لزيادة مساحة المقصورة، فقد تم تقليل الحجم الذي يأخذه السقف في منطقة الكتف عند فتحه، كما تمتلك السيارة تصميماً داخلياً أنيقاً يظهر خاصة عندما يكون السقف مفتوحاً، وأثناء القيادة بسرعات عالية، يُمكن للسائق والركاب القيام بالتالي:

استمتع بالمحادثة بحرية دون الحاجة إلى الصراخ بسبب الرياح القوية

استمتع بالقيادة المريحة في الهواء الطلق وأنت تشعر بنسيم لطيف

تساعد عاكسات الرياح الزجاجية على تقليل اضطراب تدفق الهواء، وتتمتع المقصورة بلغة تصميم تدمج التصميم الداخلي بالخارجي حيث تتميز بالتالي:

أكتاف المقعد مبطنة ومثقبة

مساند الرأس عليها شعار لكزس “L”

مقاعد من الجلد شبه الأنيلين

تتوفر المقصورة بخيارات ألوان داخلية نابضة بالحياة تشتمل على “الكراميل المُحمص، الأحمر، الأسود، وأبيض أمالفي المخصص”، وتتمتع بمساحة تخزين كبيرة لا يتم تقليلها عند فتح السقف.

أبرز التقنيات

تدعم السيارة نظام أندرويد أوتو، حيث يُمكن لمستخدمي جوالات أندرويد الآن توصيل هواتفهم بالنظام الترفيهي، كما تتمتع بنظام تكييف هواء بتحكم متمحور حول الرُكاب، ويتوفر أنظمة تدفئة العُنق للمقاعد الأمامية.

كما تتمتع بنظام صوت فاخر مارك ليفنسون مع 13 مكبر صوت، وميزة الصوت المحيطي، مع تقنية استعادة الموسيقى Clari-Fi، وتأتي بنظام تحكم نشط في الضوضاء، حيث تقوم مكبرات الصوت في الأبواب بإنشاء موجات لإلغاء الضوضاء، والتي يتم التعرف عليها بواسطة ميكروفونات مخصصة لهذه المهمة.

المحرك

تستمد قوتها من محرك V8 سعة 5.0 لتر بتنفس طبيعي يولد قوة 471 حصان، وقد استغرق تطوير الصوت المميز لمحرك السيارة خمس سنوات، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات، كما تم تعديل ناقل الحركة ذي العشر سرعات ليكون أكثر سلاسة وأسرع في الاستجابة، وتمت إعادة تعيين خصائص دواسة الوقود لمنح تجربة قيادة أكثر إثارة، كما يُمكنك اختيار وضع القيادة الملائم لك من ست خيارات وهي “الاقتصادي، الراحة، المخصص، العادي، الرياضي S، والرياضي S بلس.

الامان

تتوفر السيارة بالعديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة والتي تشتمل على:

1- مساعد الانعطاف النشط إلى نظام التحكم في ثبات السيارات لتعزيز الأداء في المنعطفات.

2- وسائد هوائية جانبية ممتدة، حيث تم توسيع منطقة حماية الوسادة الهوائية الجانبية لتشمل رأس الراكب.

3- نظام القضبان المقاومة للإنقلاب النشط والمصمم للتشغيل في حال إنقلاب السيارة لا سمح الله، وتكون هذه القضبان مخفية في حالة عدم التشغيل حفاظاً على جمالية السيارة المكشوفة.

4- تتوفر بحزمة Lexus Safety System بلس لأنظمة السلامة المتقدمة والتي تشمل: