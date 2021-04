تويوتا كراون SUV الجديدة تظهر في الصين قبل التدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عن صور تويوتا كراون SUV الجديدة كلياً لنتأكد للمرة الأولى من صحة الشائعات اليابانية التي انتشرت عن تطوير النسخة في نوفمبر الماضي.

تويوتا نفسها لم تعلن عن السيارة رسمياً بعد ولكن قد يتم تدشينها لاحقاً هذا الشهر في معرض شانغهاي للسيارات.. ونعلم الآن أبعاد السيارة: طول 5,015 مليمتر، عرض 1,930 مليمتر، ارتفاع 1,750 مليمتر.

وقد أشارت التقارير إلى أن كراون SUV ستكون مبنية على هايلاندر، وهو ما يظهر بالفعل في الصور المرفقة.. وستنطلق السيارة بمحرك هايبرد 2.5 لتر بقوة 189 حصان ووزن 2000 كيلوجرام تقريباً وجنوط 18 إنش.

وليست هذه أول مرة تخرج فيها كراون عن نطاق السيدان، حيث طرحت تويوتا نسخة كراون بيك أب في ستينات القرن الماضي، كما طرحت نسخ كوبيه وواجن مسبقاً.. وسنعلم المزيد عن الـ SUV الجديدة في نهاية أبريل الجاري.

