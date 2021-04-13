قبل يومين من بدء بيعها.. هيونداي تكشف النقاب عن ميني فان جديدة "ستاريا"

محمد الفلاح - الثلاثاء 13 أبريل 2021

كشفت شركة هيونداي موتور؛ أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء النقاب عن ميني فان جديدة "ستاريا" قبل يومين من بدء بيعها في السوق المحلية.



وذكرت هيونداي في بيان أن السيارة متعددة الأغراض "ستاريا" تأتي بمحرك ديزل سعة 2.2 لتر أو محرك غاز نفطي مسال سعة 3.5 متر.

وأفادت بأن ستاريا متاحة إما كمركبة ركاب أو مركبة شحن، وباعتبارها سيارة ركاب تأتي بـ 3 إصدارات مع 7 مقاعد أو 9 مقاعد أو 11 مقعدا، بينما تأتي بـ 3 مقاعد أو 5 مقاعد بصفتها مركبة شحن.

ويبلغ سعر الطراز الجديد ما بين 27 مليون وون(24 ألف دولار أمريكي) و41 مليون وون(36 ألف دولار) حسب الخيارات وفقا للشركة.

وتتوقع هيونداي أن تعزز ستاريا المبيعات على خلفية زيادة أنشطة الناس على الهواء الطلق في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد.