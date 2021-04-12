طريقة رفع كفاءة مكيف السيارة وتحسين تبريدها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الشديد للحرارة في الصيف في وطنا العربي، أصبح مكيف الهواء من أبرز الأجزاء الهامة في السيارة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، ليس لأنه مجرد وسيلة للراحة فقط، بل أحد عناصر السلامة والأمان أيضا!

فوفقاً لدراسة حديثة نشرتها مجلة السيارات الألمانية “أوتوبيلد”، أكدت فيها على أن ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يؤثر بالسلب على تركيز قائد السيارة وسرعة استجابته، ما يرفع خطر وقوع حادث.

ونظراً لمعاناة كثير من قائدي السيارات من ضعف تبريد هواء المكيف، نقدم لكم اليوم عدد من النصائح لرفع كفاءة التكييف وتبريد مقصورة السيارة سريعاً.

الصيانة الدورية

يجب عمل الصيانة الدورية لمكيف الهواء بشكل منتظم، وذلك بتغيير الفلتر، وضبط الفريون وتزويده، وفحص صمامات وأنابيب الفريون للتأكد من سلامتها وعملها بشكل طبيعي.

ركن السيارة في الظل

من الهام ركن السيارة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، وذلك كي لا ترتفع حرارة المقصورة بشدة، ما يؤدي إلى تسخين المقاعد والأجزاء الداخلية، وهو ما يصعب معه تبريد السيارة سريعاً.

تهوية السيارة

يفضل قبل ركوب السيارة فتح الأبواب وزجاج النوافذ من أجل تهوية السيارة وطرد الهواء الساخن من المقصورة.

تظليل الزجاج

يتعين تظليل زجاج السيارة بوضع لاصق عاكس عليه، مما يقلل من حدة أشعة الشمس التي تخترق الزجاج، وهو ما يساعد مكيف السيارة على تبريد الهواء داخلها بصورة أسرع.