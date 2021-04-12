فورد برونكو ستحصل على نسخة دفع سداسي معدلة بهذا السعر!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كما هو متوقع، بدأت شركات تعديل السيارات بالعمل فوراً على فورد برونكو الجديدة مع إعلان بعضهم عن بدء تطوير إصدارات حصرية معدلة بشكل فريد، آخرهم هذه النسخة بنظام دفع سداسي.

هذا الإصدار الجديد قادم من شركة Maxlider Brothers Customs، والتي كشفت عن صور توقعية لبرونكو بعد التعديلات وإضافة محور ثالث وعجلتين إضافيتين.

وستزداد مساحة التخزين لبرونكو بعد التعديلات، كما تم تحديث نظام التعليق ليتناسب مع الدفع السداسي، ونرى عجلات سوداء جديدة وإطارات سميكة من طراز BF Goodrich ضمن مزايا أخرى.

وتهدف الشركة لطرح برونكو المعدلة في 2022 بسعر 399,000 دولار، ما يعادل 1.5 مليون ريال.