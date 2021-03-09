البيت الأبيض يشيد بـ"شجاعة" ميغن وهاري

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واشنطن: أشاد البيت الأبيض الاثنين بـ"شجاعة" الأمير هاري وزوجته ميغن ماركل غداة مقابلة مدوية لهما عبر تلفزيون أميركي.

وقالت المتحدثة باسم الإدارة الأميركية جين ساكي إن "التحدث عن المعارك الشخصية بشأن مسائل الصحة العقلية ورواية قصص شخصية، يتطلبان شجاعةً".

وأشارت إلى أن هاري وزوجته أصبحا حالياً "مواطنَين عاديَين" مضيفةً "لن نعطي أي تعليقات أخرى باسم الرئيس".

بعد مرور عام على تخلي الزوجين عن مسؤولياتهما في العائلة الملكية ومغادرتهما إلى كاليفورنيا، تعكس اعترافاتهما خلال مقابلة مع الإعلاميّة الأميركيّة الأشهر أوبرا وينفري، صورة قاتمة عن الملكية البريطانية التي استهدفاها باتهامات بعدم الإحساس وبالعنصرية.