شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أعطى جون ليجاند وكريستى تيجن درس فى الأناقة بنيويورك؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلم النجمة العالمية كريستى تيجن كيف تستمتع دائما بوقتها مع زوجها النجم العالمى جون ليجاند حتى بأبسط الطرق، وتحدت كريستى تيجن البالغة من العمر (35 عام) برودة الطقس مع زوجها جون ليجاند البالغ من العمر ( 42 عام ) وذلك خلال نزهتهم الممتعة فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد أذهل الزوجين عشاق الأزياء والموضة بإطلالاتهما وكأن كل منهما يريد أن يعطى للعالم درس فى الأناقة و الرقى بطريقة مميزة ومختلفة.

استطاعت كريستين تيجن أن تخطف الأنظار بظهورها بإطلالة كلاسيكية مذهلة اعتمدت على فستان قصير باللون الأبيض و معطف أنيق من الصوف بنفس اللون ، بينما اختارت أن ترتدى حذاء لأعلى الركبة باللون " الفوشيا " ، وقد اختارت كريستى تيجن حقيبتها من تصميم دار أزياء " Valentino Garavani " ووصل سعرها الى 2100 جنيه إسترلينى .

اما جون ليجاند فارتدى بنطلون جينز باللون الكحلى و"بلوفر" متعدد الألوان إضافة الى معطف طويل بإحدى درجات اللون البنى وحذاء بنفس اللون .

ولم ينسى الزوجين ارتداء القناع الواقى خلال تنزههما فى نيويورك و ذلك لكى يتجنب جون و تيجن خطر الإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذى يهدد العالم .



كريستى تيجن (2)