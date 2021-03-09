وزيرة بريطانية ترد على تصريحات ميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ردت فيكي فورد، وزيرة الأطفال البريطانية، على التصريحات التي أدلت بها ميغان ماركل، مساء أمس الأحد خلال مقابلتها هي وزوجها الأمير هاري مع الإعلامية أوبرا وينفري، واتهمت فيها القصر البريطاني بالعنصرية.

وقالت فورد في لقاء مع قناة “سكاي نيوز” إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني وذلك بعدما اتهمت ميغان “شخصاً ما” في العائلة المالكة بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.

وأضافت أنها لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان (هاري وميغان) لكنها قالت: “لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق”.

يشار إلى أن ميغان كشفت عن محادثات تتعلق بلون بشرة طفلها أثناء فترة حملها، وقالت إنه كان هناك العديد من المخاوف حول لون بشرة الطفل عند ولادته، ورفضت الكشف عن اسم الشخص الذي تحدث مع زوجها بهذا الشأن، حتى لا تضر بسمعته.