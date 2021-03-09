“هو نفس الشوق”.. أنغام تفيض إحساسًا بأغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت الفنانة المصرية أنغام فيديو كليب أغنيتها الجديدة “هو نفس الشوق” عبر قناتها في يوتيوب وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد العشي.

وبعد ساعات من طرحها حققت الأغنية ما يزيد على 200 ألف مشاهدة، إذ أشاد الجمهور بكلمات الأغنية وألحانها معتبرين أن النجمة تفيض رومانسية وإحساساً.

وأطلت أنغام في الكليب الذي أخرجه عادل جمال بإطلالات متعددة ولافتة، ولعل أبرزها الفستان الأحمر الطويل ذو الكتفين المنسدلتين.

كما تألقت بإطلالة أخرى لفتت الأنظار وهي عبارة عن تنورة وبلوزة بيضاء كتب عليها “لم نفترق”.

وتقول كلمات الأغنية:

“هو نفس الشوق في قلبي

وبحلاوته وبعذابه

يظهر إن الشوق يا قلبي

عمره ما يفارق صحابه

والسهر آه من السهر

يتعب عيوني والأماني

والحنين يجوا يزوروني

لما سيرتك تيجي تيجي

تصحي فيا كل حاجة”.

وكانت أنغام قد طرحت أحدث ألبوماتها الغنائية بالهجة الخليجية (مزح) نهاية العام الماضي، والذي تعاونت فيه مع مجموعة من أبرز الملحنين والشعراء والموزعين ومنهم سعود بن عبد الله وبدر بنون وقوس وسهم وغيرهم.

وكانت آخر الحفلات التي أحيتها أنغام في إمارة الشارقة على مسرح خورفكان، وذلك ضمن احتفالات رأس السنة لعام 2021.