شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد: الستات حاجة عظيمة وبيعرفوا يعملوا كل حاجة فى كافة المسؤوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة سميرة سعيد "الديفا"، إنها كانت محظوظة جداً لأنها أتقنت " فكرة الاختيار "، مضيفة: "بعتبر نفسى محظوظة جداً لانى إخترت طريقى وكان عندى حلم كبير جداً وحققته ولسه بكمله لحد دلوقتى.. طول مشوارى الفنى ولانى أتقن الاختيار أصبح لدى استقلالية أكبر فى تفكيرى ومن خلال مأ اقدمه من الفن أحاول دائماً عبر الأغانى وكلماتها حتى تمنح المرأة القوة لآن استقرار عاطفة المرأة مهم جداً في مسيرتها ومن غيرها مش هتعرف تشتغل ولاهتعرف تربي أجيال فالاستقرار العاطفي وقوة مشاعر المرأة مهمة جداً حتى تكون قادرة أن تكون ناجحة.

أضافت سمير سعيد فى مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" : " الاختيار مسؤولية سواء في اختيار المهنة أو الحياة مسؤولية كبيرة وليست رفاهية سواء في الفن أو غيره من القطاعات مش أي حد يقدر يواجه الحياة إلا بجدية، وأن يكون قادراً أن يسير في حلمه وأن يكمل مشواره وأن يتحدى الضغوط والحياه خاصة إذا كانت المرأة بمفردها مستقلة في اختيارتها وطريقها التى إختارت المضي فيه".

وأوضحت سميرة سعيد، أنها واجهت صعاب كثيرة في حياتها الفنية بداية من قدومها لمصر في بداية حياتها واختيارها لطريقها، قائلة : " واجهت المجتمع ومواقف كثيرة جداً صعبة وواجهتها بكل قوة وعمرى ما إنهزمت ولا إنكسرت عندى حب المغامرة ولازم أروح بيها لحد الآخر ولم أستسلم يوماً للياس وأنا بطبيعتى ماحبش الشخصيات المنكسرة ".

ووجهت رسالة للمرأة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلة: "الستات حاجة عظيمة وبيعرفوا يعملوا كل حاجة في كافة المسؤوليات سواء في المنزل أو الحياة أو منصب في السلطة ناجحة في كل شيء حتى الست الغلبانة شقيانة جوه البيت وبره البيت، وأحياناً تكون أسرة معيلة وزوجها لايعمل.