شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 7 ملاحم شعرية عالمية أثرت فى الوجدان الإنسانى.. الإلياذة الأبرز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

ياة البشر منذ فجر التاريخ مليئة بالحكايات والأساطير التى طورها الإنسان فأصبحت ملاحم شعرية عظيمة ترددها الأجيال جيلا بعد جيل، وأصبحت جزءا من الوجدان الإنسانى والحس الأدبى الذى يتذوقه البشر منذ قرون طويلة، وتعرف دائما على أنها حكاية بطولية تخبر عن حركة جماعات أو حركة الشعوب وحركة القبائل وهى نموذج إنسانى يُحتذى به.



وتمر اليوم الذكرى 1011 على انتهاء أبو القاسم الفردوسى من قصيدته الملحمية الشاهنامة، والتى تعد الملحمة الوطنية لبلاد فارس، مصوراً فيها تاريخ الفرس منذ العهود الأسطورية حتى زمن الفتح الإسلامى وسقوط الدولة الساسانية منتصف القرن السابع الميلادى.

وهناك العديد من الملاحم الشعرية العالمية التى حققت شهرة، وخلدت فى التاريخ الإنسانى، وأصبحت جزءا من الوجدان الشعبى فى العديد من البلدان والمناطق التاريخية، ومنها:

الإلياذة

تعد "الإلياذة" واحدة من أهم الملاحم الشعرية، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، وهى عبارة عن نص شعرى، للشاعر هوميروس، كتبها مع ملحمته الأوديسا، وجمعت أشعارها عام 700 ق.م. بعد مائة عام من وفاته، وتروى قصة حصار مدينة طروادة .

‎وتمثل الإلياذة الرؤية الملحمية الشعرية لحرب طروادة، وهى حرب نشبت بين اليونانيين والطرواديين مدة عشر سنوات.

المهابهاراتا

تعود إلى مجموعة من الطقوس فى الهند القديمة، تكاد تكون تعاليمها شاملة حول الحياة والموت والإنسان والمصير، وهى واحدة من ضمن ملحمتين مأثورتين شهيرتين، مكتوبتين بالسنسكريتية، لهما تأُثيراتهما العميقة فى تاريخ الهند الدينى والاجتماعى.

وتعد من أطول الملاحم الإنسانية المكتوبة، حيث تتجاوز 74 ألف بيت شعرى ومليون و800 كلمة من أصل نص أصغر يصل إلى 24 ألف بيت شعرى، حيث تم التعديل فى القصيدة على مر العصور، إذ يعود تاريخ نصوصها الأولى إلى المرحلة الفيدية فى القرن الثامن قبل الميلاد، فيما أخذت شكلها النهائى فى العصر الجوبتى فى القرن الرابع الميلادى.

وتدور الأحداث فى النص الأدبى والإنسانى والمرجع العقدى فى التعاليم الهندوسية حول صراع مرير ومعارك دامية بين فرعين من نسل بهارتا الملك الهندى العظيم، هما الكاورافاس والباندافاس، حيث تولى الحكم دريتاراشترا، الأب الأول لفرع الكاورافاس

الأنياذة

واحد أعظم الملاحم عن روما القديمة الجميلة، وفق ما تقدمه الموسوعة العربية فى باب الأدب، أنها "ملحمة شعرية لفرجيل، الذى عاش بين70 و19ق.م، فى ظل القيصر أغسطس، حيث قضى اثنتى عشرة سنة فى تأليفها، ومات مريضًا قبل أن يتمها، وهى تسرد فى اثنى عشر بابًا، قصة رحلات إنياس وبطولاته، وهو ابن أنخيزِس ملك داردانيا، وأمه الإلهة فينوس".

وتصف الملحمة الحياة الأسطورية لأينياس الطروادى والذى سافر غربا إلى أراضى إيطاليا وأصبح أبا لكل الرومان، ونظمت أبيات الملحمة على أسس التفعيل السداسى، تمتد أحداث الملحمة فى سياق حكاية شعرية، منذ مغادرة إنياس طروادة، بعد أن دمرها اليونان حتى تأسيسه دولة روما، وفق تسلسل لاثنى عشر حدثاً رئيسياً تقوم عليها الملحمة.

السيرة الهلالية

إحدى أشهر السير الشعبية العربية، وهى ملحمة طويلة تصف تغريبة بنى هلال وخروجهم من ديارهم فى نجد إلى تونس، هى السيرة الأقرب إلى ذاكرة الناس، والأكثر رسوخا فى الذاكرة الجمعية، وتبلغ نحو مليون بيت شعر، وإن أضفى عليها الخيال الشعبى ثوبا فضفاضا باعد بين الأحداث وبين واقعها، وبالغ فى رسم الشخصيات.

ومن السيرة الهلالية تتفرع قصص كثيرة مثل قصة الأمير أبو زيد الهلالى وقصص أخته شيحة المشهورة بالدهاء والاحتيال، وسيرة الأمير دياب بن غانم، وقصة زهرة ومرعي. وغيرها من السير المتراصة التى تشكل فى مجموعها ما يعرف بسيرة بنى هلال.

الشاهنامه

الشاهنامة، هى موسوعة تشمل تاريخ الفرس وتحمل الكثير من القصص والأساطير، وتضم أقدم أساطير فارس حتى الفتح الإسلامى، وهى ملحمة لا مثيل لها عند أمة أخرى، ففيها قسم تاريخى هو تاريخ الساسانيين وبعض قصة الإسكندر المقدونى وفيها كذلك قسم أسطورى، يسرد تاريخ الملولك الذين ورد ذكرهم فى كتبهم الدينية وفى الأساطير الهندية، وثمة كتب عديدة باسم الشاهنامة تختلف اختلافيا بينا، وأشهرها شاهنامة الفردوس التى تسجل تاريخ الأسرة المالكة فى ترتيب متتابع، ويستمر القصص فيها ما يزيد على ثلاثة آلاف عام، حكمت فيها أربع، وهى البيشدادية (بيشداد هو صحاب العدل الأول)، والكيانية (الأخمينية)، والأشكانية "(البارت) والساسانية، وتقسم الشاهنامة الأشخاص إلى مراتب.

الكوميديا الإلهية

أعظم أعمال دانتى أليجييرى، التى تعتبر بمثابة البيان الأدبى الأعظم فى العصور الوسطى فى أوروبا، وصاحبة الأثر الأكبر على العديد من المؤلفات الأدبية، وهى أول عمل مهم يكتب بالعامية الإيطالية وكتب على طريقة "التيرزا ريما" وهى أبيات ثلاثية النغم اخترعها المؤلف، جعل دانتى بداية قصته فى الخميس المقدس 1300 حين كان يبلغ 35 عامًا من العمر، وأشار إلى بلوغه منتصف العمر فى الأبيات الافتتاحية من القصيدة.

ويعد قسم الجحيم الأشهر فى هذه الملحمة، ويتألف من 34 مقطعًا أو أنشودة، بينما يتألف كل من القسمين الآخرين من 33، أى أن الكوميديا الإلهية مكونة من 100 مقطع أو أنشودة ككل. وتتألف الملحمة من 14233 بيتاً شعرياً. الملحمة هى عبارة عن رحلة خيالية قام به دانتى فى الممالك الثلاث "الجحيم والمطهر والجنة" فى الآخرة بحسب أحداث الملحمة استغرقت أسبوع؛ يومان فى الجحيم، وأربعة فى المطهر، ويوم فى الجنة.

الفردوس المفقود

ملحمة شعرية للكاتب الإنجليزى جون ملتون كتبها فى عام 1667، فى عشر كتب وتبعها الطبعة الثانية عام 1674 حيث أعيد تقسيمها فى اثنتى عشر كتابا (بطريقة تقسيم إنياذة فيرجيل) مع بعض التنقيحات البسيطة والملاحظة على طريقة نظم الشعر، وهذه الكتب تتفاوت فى طولها فأطولها الكتاب التاسع والذى يتكون من 1189 سطرا، وأقصرها الكتاب السابع والمكون من 640 سطرا وكل كتاب مسبوق بخلاصة بعنوان (الحجة).

و يدور موضوعها الرئيسى حول هبوط الإنسان من الجنة إلى الأرض، وحول آدم وحواء وإغراء إبليس لهم وحول جنات عدن متأثرا بالروايات الدينية، وتقوم القصيدة بمكافحة العديد من القضايا اللاهوتية الصعبة ومنها المصير.