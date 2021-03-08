باسم مغنية: خالتي توفيت وأمي في المستشفى والثوار منعوني من المرور

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 مارس 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أسف الممثل باسم مغنية من سلوك المتظاهرين تجاهه، في ظل الاحتجاجات التي عاد لبنان يشهدها من جديد منذ الأسبوع الماضي. وكشف مغنية أن المتظاهرين منعوه من اجتياز الطريق رغم وفاة خالته وظرف والدته الصحي.

وغرّد مغنية على “تويتر” في الساعات القليلة الماضية، راوياً ما حدث معه اليوم. وقال: “خالتي توفيت قبل قليل. وأمي كانت في المستشفى من يومين. ذهبت لأخبرها بوفاة أختها حتى أخفف عنها بسبب حالتها الصحية لكن الثوار منعوني من اجتياز الطريق رغم معرفتهم بوضعي. وحتى الآن لم أخبر أمي ولا أعرف ما العمل”.