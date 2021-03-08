شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تستعد لتصوير أحدث مشاهدها في فيلم "House of Gucci".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المغنية العالمية ليدي جاجا استعداداتها لتصوير فليم "House of Gucci"، حيث شوهدت في أحدث ظهور لها في جبال الألب الإيطالية.

وظهرت المغنية والممثلة البالغة من العمر 34 عامًا في منطقة جبال الألب الإيطالية أثناء الاستعداد لتصوير مشاهدها في فيلم House Of Gucci" " للمخرج ريدلي سكوت.

وارتدت ليدي جاجا معطفا أسودا وقبعة من الفرو نظرا لانخفاض درجات الحرارة، وذلك أثناء حديثها مع سكوت، في صورة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ليدي جاجا تستعد لتصوير أحدث مشاهدها في فيلم House of Gucci

وانضم إلى ليدي جاجا وسكوت لاحقًا النجم آدم درايفر، الذي ارتدى ملابس غير رسمية ونظارة شمسية، بينما كان يستعد لتصوير مشاهده في الفيلم الجديد.

ولا يعتبر هذا الظهور الأول للنجمة العالمية ليدي جاجا في إيطاليا، حيث التقطت عدسات المصورين صورا لها خلال الشهر الجاري في مدينة روما الإيطالية، ظهرت بها في كامل أناقتها مرتدية الكمامة الطبية أمام أحد الفنادق الشهيرة وسط حراسة مشددة.

آدم درايفر وليدي جاجا



المخرج سكوت والفنان آدم درايفر



المغنية ليدي جاجا



ليدي جاجا في جبال الألب



ليدي جاجا قبل تصوير أحدث مشاهدها في فيلم House of Gucci