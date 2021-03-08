شمس تطلق جديدها الخليجي "خط الخطر"

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"الخليج 365" من بيروت: تطلق الفنانة "شمس" أغنيتها الخليجية الجديدة تحت عنوان "خط الخطر" حصريّاً عبر قناتها الرسمية على يوتيوب مرفقة بفيديو كلمات.

شمس، المعروفة بصوتها المميز وشخصيّتها اللافتة اختارت هذه المرّة أغنية خليجيّة من كلمات قصي عيسى، ألحان محمود الغيث وتوزيع مهنّد الغازي.

تقول في مطلعها:

"حبك عبر خط الخطر، صار بشرايني

ماكو بشر غيرك، قدر يبقى حلو بعيني

ما نقص حبك حتى من فارقتني

وصدق بهذا العالم، انت الي تهمني..."

يذكر أن أغنيتها المصورة الأخيرة "شيزوفرينيا" حققت حوالي المليونين مشاهدة على يوتيوب منذ إطلاقها قبل شهرين.