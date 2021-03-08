راغب علامة يكشف عن علاقة عاطفية كادت تدمره ويُصرّح: “نظرتي للحياة تغيرت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حل النجم اللبناني راغب علامة، ضيفاً على أولى حلقات برنامج “يوم ليك”، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري، عبر قناة الحياة تحدث خلاله عن الكثير من الأمور الخاصة في حياته، سواء في فترة الشباب أم الفترة الحالية، كما تحدث عن أبنائه ومواقف حدثت في حياتهم.

وروى راغب علامة أن علاقة عاطفية كانت وراء حادثة محاولة اغتياله في الأردن، مشيراً إلى أن تلك العلاقة كادت تدمره وتقضي عليه تماماً.

وأكد راغب علامة أنه وقع في ذلك الخطأ بطريقة جعلته يصنفه على أنه تجربة خطيرة، معقباً: “كنت في علاقة عاطفية كادت تدمرني وتقضي عليّ وبسببها انضربت بالنار، وأنا مش بتهم أحدًا بعينه ولكن الدائرة العاطفية هي التي وراء الأمر”.

وتابع راغب علامة قائلاً: “ما عندي عدو ومش ممكن ييجي شخص في بلد آمن بامتياز يعمل كده بدون ما يترك وراه خيط، لا يوجد شخص معين ولكن هي دائرة خطرة وكانت دي شكوك عندي لأن محدش ليه مصلحة يؤذيني”.

وأشار إلى أنه عمل في حياة الشباب على أن يبني مستقبله وحالياً ينتبه كثيراً إلى هذا المستقبل كي يحافظ على ما بناه، لافتاً إلى أن الشغف كما هو ولكن النظرة للحياة تغيرت.

وكشف راغب علامة عن أنه يعاني فوبيا الموت وأنها تلازمه طوال حياته، غير أنه لا يخاف من موته كشخص ولكن من موت من يحبهم.

وأشار علامة إلى أن الحادث المروع الذي تعرض له ابنه خالد كان بسبب غلطة منه، لإسراعه بالسيارة مبيناً أن ابنه متمكن من قيادة السيارة، لكنه أسرع في ذلك اليوم.

وأكد أن ابنه غير متهور على الإطلاق، ولكن ثقته الزائدة هي التي جعلته يتعرض لذلك الحادث، الذي كان درساً له ولشقيقه وأبناء عمه وخاله وأصدقائه، وحالياً أصبح يقول إنه يخاف من الضغط على البنزين في السيارة.