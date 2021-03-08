محمد عساف: تغيرت بعد الزواج وأرفض اقحام عائلتي في عالم السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم الفلسطيني محمد عساف، سبب إخفاء زوجته عن السوشيال ميديا، موضحاً أنه يحب الاحتفاظ بحياته الشخصية بعيداً عن الأضواء.

وقال عساف، في تصريحات تلفزيونية: “طول عمري صريح وواضح مع جمهوري.. وأنا أموري الخاصة والشخصية أحب احتفظ بيهم لبيتي والبيوت أسرار.. أنا وزوجتي مش حابين نفوت حياتنا على السوشال ميديا”.

أما عن التغيير الذي حدث في حياته بعد الزواج، قال: “حياتي قبل الزواج كانت كتير ضايجة لكن حالياً في استقرار وفي هدوء وترتيب.. يمكن إحنا الشباب لما تكون حياتنا عزابية بتكون كتير دوشة”.

وأضاف: “لكن زوجتي ريحتني من كتير أمور وحياتي بقت أكثر استقراراً حتى بشاركها في كتير أمور وباخد رأيها في كل شغلي.. وبتفاءل في كل شي بتقولي عليه سواء في صورة بنزلها على السوشال ميديا أو أغنية”.

ومنذ أيام زف النجم الفلسطيني محمد عساف شقيقته، على مواطنه الشاب محمد أبو زهري، في حفل أقيم بأحد فنادق إمارة الشارقة. واحتفى عساف بشقيقته بحضور زوجته وعائلته وأقاربه، في حفل راعى الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دولة الإمارات بسبب فيروس كورنا المستجد «كوفيد 19».

وغنى عساف في الحفل أغنية الزفة، كما شارك المطرب الفلسطيني محمد البراوي المقيم في أبوظبي في إحياء الحفل.

وكتب البراوي على صفحته الرسمية على موقع “انستغرام”، قائلاً: “ألف ألف مبارك حبيب القلب.. عريسنا محمد أبو زهري على صاحبة الصون والعفاف، أخت الصديق محمد عساف”. متمنياً لهما حياة مليئة بالسعادة والفرح.