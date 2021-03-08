طرح البوستر الرسمي لـ”بين السما والأرض”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف تامر مرسي رئيس مجلس إدارة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، عن الملصق الدعائي (بوستر) الرسمي لمسلسل “بين السما والأرض” للنجمين هاني سلامة ودرة، والمُقرّر عرضه في موسم رمضان المقبل.

ونشر البوستر عبر حسابه الشخصي على “فايسبوك”، حيث علّق قائلاً: “15 حلقة جرعة مكثفة بدون مط وتطويل، قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ اللي لسه عايش وحاضر ومبدع”، مضيفاً: “المتحدة تُعيد أمجاد الدراما المصرية لأن المشاهد المصري يستحق”.

وكان المخرج محمد العدل قد شرح كيف جاءت فكرة المسلسل واختلافه عن الفيلم، والتفاوض مع ورثة الأديب نجيب محفوظ، فقال إن السيناريست إسلام حافظ، تحدّث عنها أمامه، فطرحاها على المسؤولين في شركة “سينرجي” الذين رحّبوا بها، وبدأت الإجراءات القانونية مع أسرة الفيلم، والأديب نجيب محفوظ، فحصلوا على التصريحات والمخالصات اللازمة.

وأما عن تحويله بأحداثه التي تدور في يوم واحد وفي مصعد معطل به مجموعة من الأشخاص إلى عمل درامي من 15 حلقة، فأوضح أنّ لا تطابق بين الرواية والمسلسل الذي تجري أحداثه في عام 2021، إذ سيتعرّض إلى أحداث عصرية مختلفة تماماً.