ابنة أصالة تنشر صورة رومانسية مع عريسها الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت شام الذهبي ابنة أصالة، متابعيها عبر “إنستغرام” أمس، بنشر صورة رومانسية جمعتها بخطيبها، الذي تحرص على إخفاء هويته خلال الفترة الأخيرة.

وجاء هذا بعد إعلان المطربة السوريّة خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، أنّ ابنتها سوف تحتفل بزواجها قريباً من شخص تجمعه بها علاقة غرامية، يسودها التفاهم والاحترام المتبادل.

وعلى رغم ذلك، لم تكشف الابنة عن ملامح وجه عريسها المنتظر، واكتفت بنشر صورة لهما أثناء غروب الشمس على شاطئ النيل، لكنّها لم تعلن هويته.

وكشفت مصادر مقربة، أنّ الخطيب مصري يُدعى أحمد، ابن رجل أعمال شهير، ومن المُقرر أن تُعلن التفاصيل الكاملة لارتباطهما قريباً.

ولم تكن هذه المرة الأولى للابنة، بعد انفصالها عن طليقها المصري أحمد جوهر، قبل ثلاث سنوات، وبعد ارتباط نحو عشر سنوات.

وأعلنت منتصف العام الماضي، خطبتها لطبيب تجميل مصري، إلا أنّها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة.

وأعلن وقتها، والدها السوري أيمن الذهبي، أنه كان حريصاً على الوجود بحفل خطبتها إلا أنّ تفاقم أزمة كورونا وصعوبة التنقل بين مصر وسوريا حرماه من ذلك.