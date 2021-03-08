تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الإثنين 8 مارس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك وفي البنك المركزي.

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري على موقع البنك المركزي نحو 18.6475 جنيه للشراء، و18.7691 جنيه للبيع.



كما سجل اليورو نحو 18.61 جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية).

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر البنوك الحكومية).

أما في البنك التجاري الدولي (أكبر البنوك الخاصة) سجل اليورو 18.79 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع.

الاحتياطي النقدي يتزايد

وواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعوده للشهر التاسع، بعد أن تأثر بتداعيات فيروس كورونا المستجد لمدة 3 أشهر.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري الصادرة أمس الأحد، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.201 مليار دولار خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

يأتي ذلك بزيادة تقدر بنحو 100 مليون دولار بالمقارنة مع مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي وصل لها البنك المركزي المصري خلال شهر يناير/كانون الأول الماضي والتي قدرت بنحو 40.101 مليار دولار.

وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد سجل 40.063 مليار دولار.

أسعار الدولار والإسترليني

وانخفض متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الإثنين 8 مارس/آذار 2021، في شركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

ووفق مسح ”الخليج 365” جاء بنك كريدي أجريكول كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.65 جنيه، بينما جاء بنك مصر كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.73 جنيه.

وعلى موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 15.6478 جنيه للشراء، و15.7472 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين نحو 21.6581 جنيه للشراء، و21.8036 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين على موقع البنك المركزي نحو 4.1708 جنيه للشراء، ونحو 4.1976 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في التعاملات المبكرة الإثنين نحو 4.2596 جنيه للشراء، و4.2875 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل نحو 51.7539 جنيه للشراء، ونحو 52.1000 جنيه للبيع.