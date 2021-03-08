شكرا لقرائتكم خبر عن شباك التذاكر الكورى فى المركز الرابع بشباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل شباك التذاكر الكوري على المتربة الرابعة في شباك التذاكر العالمي، وذلك يرجع إلى أن دور السينما الكورية اتخذت وضعا دفاعيا في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter ومن ثم تم تطبيق نظام التباعد الاجتماعي ثم تم إيقافه مرة أخرى في الصيف، وهو ما سمح للأفلام تحقيق إيرادات حيث حقق "Deliver Us From Evil"، 34.4 مليون دولار، "Peninsula" وحقق 29.5 مليون دولار، وفيلم "Tenet" الأفضل في هوليوود لهذا العام حقق في كوريا (16.4 مليون دولار)، ولكن أغلقت نافذة الإيرادات مع حلول الخريف واكتسحت موجة أخرى من العدوى.

وكوريا فرضت قيود الكورونا من جديدة على السعة في دور السينما، وحتى مع تخفيف القيود، نادرًا ما يستجيب الجمهور ويذهب لدور العرض، ومن هنا بلغ متوسط ​​شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع 3-4 ملايين دولار، وهو رابع أكثر سوق للسينما ربحًا في العالم حتى الآن في عام 2021.

وكان قد وصل شباك التذاكر في كوريا الجنوبية، إلى أعلى إجمالي ايراداته في نهاية الأسبوع، بمنتصف فبراير حيث حقق ذلك بمساعدة الأفلام المعروضة "Soul" و"Demon Slayer The Movie:" Mugen Train "، حيث احتفظ "Soul" بمركزه الأول وزاد إيراداته في عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 5٪ محققا 1.84 مليون دولار في رابع أسبوع من إصداره، فمنذ 20 يناير، جمع 13.1 مليون دولار، وفقًا لبيانات Kobis التابعة لمجلس الأفلام الكوري.

وينتمى Soul لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاى، جيمى فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون، ولم يتم طرحه في دور العرض الامريكية واكتفت ديزني بطرحه علي منصة ديزني بلس.

وتدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرور الوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم يتعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده.