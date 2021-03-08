راقية ومتصالحة مع نفسها.. نوال الزغبي حديث السوشيل ميديا بعد جلسة صراحة مع نيشان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد غياب لفترة عن البرامج الحوارية، وفي جلسة مميّزة تحدّثت خلالها بصراحة مع الإعلامي نيشان ديرهاوتيونيان، أطلّت النجمة اللبنانية نوال الزغبي على جمهورها ليلة أمس الأحد في حلقة مميّزة من برنامج “بصراحة مع” على شاشة MBC1.

وبعد لقاءات عديدة جمعتهما، تبادلت نوال الأسئلة مع نيشان، فكانت الجلسة بينهما مليئة بالمواقف والتجارب الإنسانية والاجتماعية والخُبرات التي عاشاها في حياتهما.

وكشفت نوال الزغبي خلال الحلقة عن أنها لم تكن تعتبر نفسها امرأة جميلة، وتوقفت عند معاناتها جرّاء خطأ طبّي في وجهها وبكائها أمام المرآة، وعن انزعاجها عندما كانت توجه إليها الانتقادات بسبب هذا الخطأ الطبي دون إدراك المنتقدين كم عانت من هذه المشكلة.

وتحدّثت نوال بصراحة عن مشوارها الفني، وأكدت أن الفشل هو من جعل منها امرأة ناضجة وأن الايمان هو الذي يُقوّيها، كما كشفت عن أنها كانت تجمعها غيرة فنية مع مواطنتها نجوى كرم معربةً عن محبّتها الكبيرة لها. وفاجأت نوال نيشان باعتراف صادم بما يخص العائلة والزواج والارتباط، قبل أن تأخذه في رحلة إلى المستقبل وتضعه أمام مرآة الهواجس والمخاوف من المستقبل.

إطلالة نوال الزغبي في برنامج “بصراحة مع” تحوّلت إلى حديث السوشيل ميديا، فتلقت سيلًا من التعليقات التي أثنى من خلالها المتابعون على جرأتها في طرح المواضيع وصراحتها في الحديث، فظهرت راقية ومتصالحة مع نفسها، تعترف بأخطائها وتتطلّع إلى المستقبل بنظرة أمل وتفاؤل.