ابنة أحمد بدير تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت سارة ابنة الفنان أحمد بدير، حقيقة إصابتها بفيروس كورونا .

وكتبت سارة، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "خبر حلو كورونا طلع سلبي.. نزلة شعبية كالعادة مكررًا كل سنة.. أنت عالم يا رب بالحال.. ده أنا مبروحش ولا أجي وعندي هسهس.. الحمد لله".

يذكر أن ابنة الفنان أحمد بدير،كانت قد نشرت مسبقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا رب يشفي كل مرضى كورونا يا رب.. بقالي كام يوم تعبانة الحمد لله، وتحاليل الدم بتقول احتمال كورونا بس لسه معملتش pcr وأشعة الصدر".

وتابعت: "معنديش مشكلة في الحرارة.. مشكلتي الحقيقية في صدري وخصوصًا إني مريضة ربو من وأنا صغيرة، وعشان كده بدأت البروتوكول بقالي يومين وربنا يسهل.. آسفة مش عارفة أرد على التليفون عشان الكحة.. إن شاء لله خير".

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد بدير في دراما رمضان بمسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغني، محمود الليثي، أحمد السلكاوي.