كريم محمود عبدالعزيز في سيارة فارهة وملك زاهر أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس قصيرة، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

آية عبدالله

نشرت المطربة أية عبدالله صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة سوداء.

دينا

نشرت الفنانة الاستعراضية دينا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.

زينب فياض

نشرت اللبنانية زينب نصر فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

شام الذهبي

نشرت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة جذابة.

فاتن موسى

نشرت الإعلامية فاتن موسى صورة تجمعها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

كريم محمود عبد العزيز

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة له، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها داخل سيارة فارهة، نالت الصورة إعجاب متابعيه.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

ملك زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك زاهر صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت ملك في الصورة بملابس كاجوال.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بجانب "جمل"، حازت الصورة على إعجاب متابعيها.