فيديو| مدحت صالح يطرح أغنيته الجديدة "وردي" على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرح الفنان مدحت صالح، منذ قليل، أغنية جديدة بعنوان "وردي" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع موسيقي محمد شفيق، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يتقال".

وكان مدحت صالح، قد طرح مؤخرًا أغنيتين، الأولى بعنوان "جمالها حصري" من كلمات مؤمن راجح، ألحان وليد نور، وتوزيع موسيقي إسلام فتحي، والثانية "نورتي قلبي" من كلمات عمرو المصري، وألحان نديم جمال، وتوزيع ومكس ماستر أسامة كمال.

وتقول كلمات الأغنية: "وردي، دا خدود حبيبي وردي جبرت خلاص وأنا كده مرضي دا جنني، جنني لما شفت عنيه قلبي، بالراحه حبه على قلبي علطول تاعبني وإيه ذنبي عرفني،عرفني عملت فيا إيه! من نظرة حلوة كام كلمة، شقلبت حالي ايه جرالي طار عقلي حس حاجه حلوة، الله دي الفرحه جيالي من نظرة حلوة كام كلمة، شقلبت حالي ايه جرالي طار عقلي حس حاجه حلوة، الله دي الفرحه جيالي وردي، سيبني، سيبني أقول ع اللي عاجبني دا أنت فيك سحر وجابني وخلاني، خلاني أنا مانمش الليل قوللي، قوللي شوفتك إيه حصلي قلبي حن وجه قاللي دا بالميللي، بالميللي حقيقي مالوش بديل من نظرة حلوة كام كلمة، شقلبت حالي ايه جرالي طار عقلي حس حاجه حلوة، الله دي الفرحه جيالي من نظرة حلوة كام كلمة، شقلبت حالي ايه جرالي طار عقلي حس حاجه حلوة، الله دي الفرحة جيالي وردي".