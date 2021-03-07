خبيرة التجميل السعودية زينب المعبر: أُفضل المكياج الأوروبي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خبيرة التجميل السعودية زينب المعبر هي أم وزوجة تحب الرسم بجميع أشكاله، ورغم أنها أخذت دورات في الحاسب الآلي إلا أنها تركت بصمة جريئة في عالم التجميل، تسعى إلى بناء عائلة مثالية على الصعيد الشخصي، أما على الصعيد العملي فتسعي إلى تحقيق حلمها المنتظر وهو امتلاك مركز تجميلي خاص بها متكامل يلبي احتياجات المرأة السعودية والعربية.

شاركت زينب المعبر في المهرجانات التي تقام خارج المملكة العربية السعودية على مستوى العالم، وتنصح بالمكياج الأوروبي فهو يبرز الملامح و يليق بأنوثة المرأة العربية.

“أنا زهرة” التقت بزينب المعبر في هذا الحوار:

من شجعكِ على دخول عالم التجميل؟

زوجي أسامة عباس لولا وقوفه معي لما وفقت في مهنتي، فكان تشجعيه لي أكبر سبب لنجاحي واستمراريتي .

ماهو نمط وستايل زينب المعبر في المكياج؟

المكياج الناعم لإبراز ملامح المرأة والنمط الأوروبي، وأُفضل مكياج الستينات

ما هي الألوان الأولوية في فن المكياج؟

الأبيض والأسود والبني والفضي والبرونز.

وما هي الألوان التي لا تستطيع خبيرة التجميل الاستغناء عنها؟

الألوان الزهرية الفاتحة جداً واللون الخوخي.

ماهي تقنياتكِ في مكياج العروس؟

لاشك بأن العروس يجب أن تكون طبيعية أكثر يوم زفافها لتظهر أنوثتها بشكلها الطبيعي، وأركز على نعومة الألوان باختيار تدرجات لألوان فاتحة وهادئة وليست معقدة وأفضل أن تكون البشرة طبيعية نقية ومخملية باستخدام ألوان مثل اللون الزهري والبيج.

حديثنا قليلاً عن آخر صرعات المكياج لربيع وصيف 2012؟

المكياج الناعم البارز وستايل الستينات وتركيب الرموش، وألوان 2012 هي الترابية والتي تميل للزهري الفاتح.

ماهي النصالئح التي تقدمينها لقارئات موقع”أنا زهرة” لاختيار الألوان الصحيحة بالنسبة لظلال العين و أسرار الدمج؟

1- اختاري الألوان الصحيحة التي تنساب لون البشرة.

2- اختاري مجموعة من الألوان الهادئة مع الحنكة بدمجها مع ألوان تكون متناسقة ومتداخلة مع بعضها البعض.

3- لابد أن تكون لديكِ حنكة معينة لدمج الألوان وذلك باختيار ألوان فاتحة ليسهل دمجها.

4- نظفي بشرتكِ جيداً قبل وضع المكياج وبعده .

5- رطبي بشرتكِ بمغذي مكون من فيتامين إي و سي .

6- نظفي بشرتكِ بالمقشر أسبوعيا ً لإزالة الخلايا الميتة.

7- دلكي بشرتكِ بالزيوت الطبيعية لتنشيط الدورة الدموية .

ماركات تفضلينها؟

MAC وChanel وMakeup Forever.

ما هي الألوان التي يجب استخدامها عند دمج الألوان الغامقة؟

العنابي الغامق وتفتيحه بالزهري أو الترابي، وتحت الحاجب باللون الأبيض اللؤلؤي ليعطي إشراقة أكثر.

من هي السيدة المشهورة التي تودين أن تجمليها؟

الفناناة اللبنانية يارا

ما رأيك بمكياج المرأة الخليجية؟

يروق لي مكياج المرأة الخليجية المتقن البعيد عن الألوان المعقدة والبارقة، ورسمة الكحل الخليجية بنعومة لإبراز العين وإعطائها عمق وجاذبية.

وماذا عن مشاريعكِ المستقبلية؟

المساهمة في تنمية المجتمع وتدريب الكوادر النسائية بإعطاء دورات وصقلها للإسهام في توطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة والحمدلله افتتحت مركز تدريب خاص بي وايضا توجهت لإنتاج براندات خاصه بي بدءا بالعدسات والرموش والمكياج.