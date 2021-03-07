فيديو للفنانة أحلام يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ 22 ثانية

شاركت الفنانة الإماراتية ​​أحلام​ متابعيها على تطبيق “إنستغرام”، بمقطع فيديو جديد عرضها للانتقادات.

وظهرت أحلام، خلال الفيديو، وهي تحاول الترويج لأحد العطور التي أطلقتها أخيراً، وعمدت على استعراض زجاجة العطر الباريسية، مؤكدة “أنها لا تشبع منه وتتمنى لو ترش الزجاجة بأكملها من شدة جمال العطر”.

وعلقت أحلام، على المقطغين قائلة “ولهت على بيتنا وريحه امي واخواني وخواتي وعيالهم افداهم واكيد لا يفوتكم عطري من باريس العاصمه الفرنسيه (احساس باريس) حصرياً في بوتيكي العطر خيال مع اهم برفيوميوم في فرنسا صانعه عطور الملوك ستيفاني ديبورجوا”، وارفقته بهاشتاغ “#عطر_النخبة”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع ونال إعجاب الالاف من متابعيها، في حين تعرضت للانتقادات من البعض الآخر الذين انتقدوا الهاشتاغ، معتبرين أنه موجه للأغنياء، وبأنه تأكيد على سعر العطر الغالي الذي لن يكون في متناول الجميع بل فقط النخبة القادرة على دفع ثمنه.