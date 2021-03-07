بالفيديو: رجل أعمال أردني يثير ضجة واسعة بتوزيعه الذهب والهواتف على موظفيه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 مارس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أثار رجل أعمال أردني ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع مصورة له وهو يوزع الذهب والمجوهرات على موظفيه.

وأوضح رجل الأعمال، أحمد أبو سنينة، أنه يتبع ذلك التقليد مع موظفيه تقديرا لجهودهم في العمل وتحفيزا لهم.

ويعتبر أبو سنينة أن ذلك النوع من الحوافز يخرج كل مهارات فريق العمل لديه، ويجعله يشعر أن أي نجاح للشركة هو نجاحا شخصيا له.

ولفت رجل الأعمال الأردني، أحمد أبو سنينة، أنه احتار هذه المرة في كيفية تحفيز موظفيه بعدما وزع عليهم هواتف “آيفون” في العام الماضي كحوافز، ووجد أن الذهب والمجوهرات هو أفضل اختيار.

وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع طريقة تحفيز رجل الأعمال الأردني لموظفيه، بمكافأتهم بهدايا سخية.

ويشار إلى أن تقارير خليجية ذكرت الشهر الماضي أن رجل الأعمال الهندي الخيري المقيم في إمارة الشارقة الخليجية، الدكتور سوهان روي، قرر منح رواتب لزوجات موظفيه، بعدما عبر عن إعجابه بالتزام موظفيه وعائلاتهم خلال جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقال سوهان روي، الذي ينحدر من ولاية كيرالا، وهو الرئيس المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “آريز” إن “الوقت حان لتسديد قيمة العمل الشاق للموظفين والدعم المقدم من عائلاتهم، وهو ما جعل الشركة تتغلب على التحديات وعدم الاستقرار خلال العام الماضي 2020”.

وخلال انتشار الوباء، لم تقم الشركة بفصل أي من موظفيها أو تخفيض رواتبهم.