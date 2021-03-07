أشرف عبد الباقي يكشف كواليس تصوير "اللوكاندة".

محمد الفلاح - الأحد 7 مارس 2021

شارك الفنان أشرف عبد الباقي، لقطات فيديو من كواليس سيت كوم المسرحى "اللوكاندة"، حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يكشف كواليس تصوير العمل، معلقا :"اللوكاندة.. ما وراء الكواليس".



ومن المقرر عرض سيت كوم المسرحى "اللوكاندة" عبر فضائية " dmc"، الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء، واللوكاندة عبارة عن "سيت كوم مسرحي" يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، وهى مليئة بالمشاهد الكوميدية، وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد يظهر لأول مرة في المسرح.

وكان الفنان أشرف عبد الباقي نشر صورا حصرية من "اللوكاندة" قبل عرضه، معلقا عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام : " صور حصرية من سيت كوم اللوكاندة حلقة "مهراجا هندي" يوم الجمعة الساعة 8م على شاشة dmc ".

ويلعب الفنان أشرف عبد الباقي دور البطولة في "اللوكاندة" مع النجوم حمدى المرغنى، ويزو، ودياب وإبرام سمير، وأحمد الطماني، وعلى حمدي، و وائل العوني، ومريم البحراوى، و ياسمين سمير، وأميرة حافظ، ومحمد حسن، ومحمد بطاوي ، وأحمد فرج ، ونورهان منصور، وميدرونا، و أحمد فتحي، ومحمد ناجي جدو، وأحمد أشرف، ومصطفى سعيد ، ومصطفى حمزة ، ومحمد عصام، وشريف حسنى، والعرض من تأليف كريم سامى، أحمد عبد الوهاب، و ديكور دكتور محمود سامى، تصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، والأغانى كلمات أيمن بهجت قمر، ملابس هالة زهوى، موسيقى أحمد الموجى، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج شركتي وورك شوب وسينرجي.