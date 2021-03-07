شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى لـ"سهرانين": لما الكلب عضنى عضيته وكرهت المدرسة من أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد الصاوى أثناء استضافته مع الفنانة بشرى ببرنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة on، أنه عضَّ كلبا وهو طفل، وما دفعه لذلك أن الكلب عضّه، فرد له العضة كرد فعل.

وتابع الفنان خالد الصاوى، بعد زواجى بعام سافرت لأسبانيا أنا وزوجتى ودخلنا شاطئ هناك فوجدت نفسى أرتدى نظارة سوداء وأنظر على النساء، وهنا شعرت بتأنيب الضمير فقلت لزوجتى أننى أريد أن أنظر للنساء على الشاطئ فرحبت وبدأت تختار لى من أنظر لهن وهنا ظهر خبثها فوجدتها تشاور على الأشياء التى لا أحبها.

بشري وخالد الصاوي

وقالت الفنانة بشرى أثناء اللقاء، أتذكر مرة وأنا صغيره قام زوج خالتى بحلق شعرى أنا وإبنته كنوع من أنواع العقاب ووالدتى تفاجأت بذلك، وأضافت، "أنا كنت أكره اسمى لأنهم كانوا يندهونى بشبرا"، وفى إحدى المرات طلبونى للتجنيد ظنا منهم أننى ولد وموظف شئون الطلبة تفاجأ بأننى فتاة.

كما أكد الفنان خالد الصاوى أن علاقته بالمدرسة انتهت فى أول يوم فى الحضانة لأنه اصدم وكان يظن أن المدرسة للعب واللهو.

وأكد خالد الصاوى أنه اتفق مع سالم هيكل زوج الفنانة بشرى على عمل مفاجأة لخطوبتها، فى مهرجان الجونة، مستطردا: سالم صديقه وهو رجل جميل وأفكاره مختلفة.

وأضاف أنهما ظلا فى مفاوضات لوقت طويل حتى انتهت فى النهاية على عمل مفاجأة بمهرجان الجونة وتكون دائرة داخل دائرة وكان متخوف من رد فعل بشرى، وهنا أكدت بشرى أنها بالتأكيد لم تحرج سالم لأنه صديق قبل أى شيء وتعرفه منذ الطفولة ولم يهون عليها أن تحرجه.

يذكر أن الفنان خالد الصاوى يشارك فى مسلسل " القاهرة كابول" المقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو من بطولة طارق لطفى، وفتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام على، ومن إنتاج شركة سينرجي.

ويعتمد مسلسل "القاهرة كابول" أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.