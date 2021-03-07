شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف لبرنامج "سهرانين" عن أصعب أدوار قدمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة بشرى أثناء استضافتها مع الفنان خالد الصاوى ببرنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، عن أصعب الأدوار التى قدمتها، حيث قالت: دورى فى فيلم 678، وهو دور المرأة التى تم التحرش بها وهذا الدور جعلنى أكتئب لفترة وكانت تلك فترة زواجى، ما دفع المخرج فى آخر أيام التصوير يدخل لى ويقول "إنتى مش فايزة إنتى بشرى، افتكرى ده كويس" فالفيلم جعلنى شرسة وأنا دائما أحلامى "بخلص فيها تارى"، ونفسيا لابد أن تنتصر لنفسك وأنا أرى أن التمثيل مهنة علاجية.

خالد الصاوي

بشري وخالد الصاوي وأمير كرارة

بشرى وخالد الصاوي

أمير كرارة

بشرى

بشرى والصاوي

يذكر أن الفنان خالد الصاوى يشارك فى مسلسل " القاهرة كابول" المقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو من بطولة طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي .

ويعتمد مسلسل "القاهرة كابول" أحداثه على 3 شخصيات رئيسية هم: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلًا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين .

سهرانين