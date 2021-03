شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تتدرب على إطلاق النار استعدادًا لفيلمها The Gray Man.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية آنا دى أرماس، ستخوض تجربة جديدة لها في عالم السينما، تسعي لاغتنامها بشكل كبير خاصة بعد أزمتها العاطفية الأخيرة مع الممثل العالمي بن أفليك، وإعلان انفصالهما منذ عدة أسابيع.



آنا دى أرماس تتدرب على إطلاق انار

وظهرت دى أرماس في مقطع فيديو لها من كواليس تصوير فيلمها المقبل The Gray Man وهى في كامل تركيزها في التدريبات على اطلاق النيران، وجاء الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وهى تتدرب على الوقفة لحظة إطلاق الأعيرة النارية وبجوارها أحد المدربين، بينما التزمت بارتدائها للكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا فيما، كان نجم مسلسل "بريدجيرتون - Bridgerton " الفنان ريج جان، قد انضم إلى فريق عمل فيلم "The Gray Man"، والفيلم من إخراج روسو براذرز، وبطولة رايان جوسلينج، وكريس إيفانز، وآنا دي أرماس.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير فيلم "The Gray Man" في غصون أسبوعين بولاية كاليفورنيا الأمريكية وبالتحديد في لوس أنجلوس، وذلك بعد تأجيل تصوير الفيلم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته "فوكس نيوز".



آنا دى أرماس

فيلم "The Gray Man" يعتبر بمثابة التعاون الثانى بين كل من كريس ايفانز وانا دى ارماس بعدما نجحا الأثنان معا في فيلم Knives Out حينما شاركا مع نجم جيمس بوند دانيال كريج، وحقق العمل إيرادات مرتفعة، وفي وقت سابق، انضمت الممثلة الكوبية إلى بطولة فيلم The Gray Man مع النجمين ريان جوسلينج وكريس ايفانز، فيما ذكرت تقارير أجنبية أن هذا العمل السينمائي من المفترض أن يتكلف ميزانية ضخمة للغاية، خاصة أنه ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والأكشن.