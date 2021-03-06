فيديو.. أصالة تقتحم التمثيل لأول مرة.. جمال العدل يكشف التفاصيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المنتج المصري جمال العدل مالك شركة العدل جروب، عن بدء التحضير لعمل درامي جديد بطولة المطربة السورية أصالة نصري للمرة الأولي.

وقال جمال العدل في مقابلة مع برنامج "MBC Trending"، إنه التقي مؤخرا الفنانة أصالة وتربطه بها علاقة صداقة قوية جدا ، واقترح عليها تقديم مسلسل مكون من 10 أو 8 حلقات، وذلك بهدف الاستفادة من قدراتها التمثيلية الرائعة والتي ظهرت بشكل واضح في تصوير أعمالها الغنائية الأخيرة مثل أغنية "شامخ".

وأوضح العدل خلال اللقاء أن أصالة رحبت بالفكرة وجاري التحضير للعمل، وأنها ستقدم دور مطربة، والعمل لا يتناول قصة حياتها.



يذكر أن أصالة نصري وجهت الشكر لجمهورها وكل متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تحقيق أغنية"بنت أكابر" التي طرحتها على قناتها الرسمية "يوتيوب" منذ عدة أشهر 100 مليون مشاهدة.



