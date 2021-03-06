شبّهوها بـ”حوت قاتل”.. كيم كارداشيان تروي تعرّضها للتنمر خلال فترة حملها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتقدت كيم كارداشيان مَن يتنمّرون على الآخرين وينتقدونهم بسبب أجسامهم متذكرة تعرضها للإحراج عندما هوجمت بسبب زيادة وزنها نحو 27 كيلوغراماً خلال حملها الأول.

وروت كارداشيان بشكل مفصل، في منشور على “انستغرام”، كيف تم تشبيهها بحوت قاتل خلال المراحل الأخيرة من حملها في 2013 ومقارنتها بشكل غير مواتٍ مع كيت زوجة الأمير وليم التي كانت حاملاً أيضاً في ذلك الوقت.

وقالت: “كنت أبكي كل يوم بسبب ما حدث لجسدي، وبشكل أساسي بسبب ضغوط المقارنة المستمرة مع ما يعتبره المجتمع الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص السليم، وكذلك بسبب تشبيه وسائل الإعلام لي بالحوت شامو”، في إشارة إلى الثدييات التي كانت تقدم عروضها في عالم البحار.

وأضافت كارداشيان (40 عاماً): “كنت أشعر بالخجل كل أسبوع بسبب قصص الغلاف التي جعلت عدم شعوري بالأمن مؤلماً جداً إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل لأشهر بعد ذلك. لقد حطمني حقاً”.

وأنجبت كارداشيان ابنتها نورث في حزيران (يونيو) 2013. وأنجبت ابنها سانت في 2015، ثم أصبح لها طفلان في ما بعد من طريق أم بديلة، بسبب مضاعفات صحية. وتقدّمت كارداشيان الشهر الماضي بطلب للطلاق من مغني الراب كانييه ويست بعد زواج دام نحو سبع سنوات.