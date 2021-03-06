بعد "إغلاق كورونا".. نيويورك تعيد فتح دور السينما بشروط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعيد افتتاح دور السينما في مدينة نيويورك، الجمعة، بعد ما يقرب من عام من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، في إشارة مشجعة إلى أن الحياة قد تبدأ في العودة لطبيعتها مرة أخرى.

وفتحت دور السينما بطاقة 25% مع ما لا يزيد عن 50 شخصاً لكل دار التزاماً بإرشادات ولاية نيويورك التي أعلنها حاكم الولاية أندرو كومو في فبراير/شباط، وفقاً لوكالة "رويترز".



وسيتعين على رواد السينما وضع كمامات والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وسيتم تشجيعهم على استخدام المناديل المطهرة والمطهرات، والتي يتم وضعها في جميع أنحاء دور السينما.

وأدى الإغلاق الذي استمر نحو عام والذي تم فرضه لمنع انتشار "كوفيد-19" إلى إلحاق الضرر بمؤسسات تشغيل المسارح والسينما في جميع أنحاء البلاد.